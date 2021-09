Auradé Église Auradé, Gers Visite guidée Église Auradé Catégories d’évènement: Auradé

18 et 19 septembre Visite guidée * Découvrez l’église d’Auradé : qui l’a érigée ? À quelle époque et dans quel but ? L’église est la chapelle de l’ancien château. Elle est en forme de croix latine. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 11h30

Église 1, rue de l’Eglise, 32600 Auradé Auradé 32600 Gers

https://cibul.s3.amazonaws.com/location64261981.jpg + 33 (0)5 62 07 25 57 https://tourisme-gascognetoulousaine.fr

L’église est la chapelle de l’ancien château et elle forme une croix latine.

Crédits : © aoc-photo/Yves Sénécal Gratuit © Aoc-photo/Yves Sénécal

