Mairie-Eglise à Vernantes Eglise (Ancienne), 18 septembre 2021 09:00, Vernantes Journée du patrimoine 2021

18 et 19 septembre Mairie-Eglise à Vernantes * Transformée en mairie, l’ancienne église renferme le tombeau des seigneurs de Jalesnes. La partie la plus remarquable de ce monument est son clocher du 12e siècle. La physionomie de la façade a été profondément modifiée au cours du 19e siècle. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

