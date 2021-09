Beaulieu-lès-Loches Église abbatiale Beaulieu-lès-Loches, Indre-et-Loire Les Secrets du Grand Clocher Église abbatiale Beaulieu-lès-Loches Catégories d’évènement: Beaulieu-lès-Loches

Indre-et-Loire

Journée du patrimoine 2021 Église abbatiale. Gratuit|Sur inscription 02.47.91.94.94, zregnault@beaulieulesloches.eu

18 et 19 septembre

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h00

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

Sur inscription. 10 places maximum par créneau de visite. Fortement déconseillé aux personnes ayant le vertige ou une peur du vide. Nécessite une bonne condition physique. Casques de protection fournis.

Église abbatiale 2 Place du Maréchal-Leclerc 37600 Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location84824239.jpg 02 47 91 94 94 http://beaulieulesloches.eu

La première abbatiale de Beaulieu-lès-Loches a été consacrée en 1007 par Foulques III Nerra, dit le Faucon Noir.

L’église abbatiale est classée au titre des Monuments Historiques depuis 1862.

Crédits : Caméra Photo Club du Lochois – Mairie de Beaulieu-lès-Loches Gratuit|Sur inscription Mairie de Beaulieu-lès-Loches

