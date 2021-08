Fontvieille Eden Cinéma Fontvieille Bouches-du-Rhône, Fontvieille Conférence: la préhistoire et les hypogées Eden Cinéma Fontvieille Fontvieille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Fontvieille

Conférence: la préhistoire et les hypogées Eden Cinéma Fontvieille, 17 septembre 2021 18:00, Fontvieille. Journée du patrimoine 2021 Eden Cinéma Fontvieille. Gratuit

Vendredi 17 septembre, 18h00 Conférence: la préhistoire et les hypogées * Conférence: la préhistoire et les hypogées avec Jean Guilaine, professeur honoraire au Collège de France. *

vendredi 17 septembre – 18h00 à 20h00

*

Accès libre

Eden Cinéma Fontvieille Grand Rue 13990 Fontvieille Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Eden Cinéma de Fontvieille

Crédits : BIT Fontvieille Gratuit

Détails Heure : 18:00 - 20:00 Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Fontvieille Autres Lieu Eden Cinéma Fontvieille Adresse Grand Rue 13990 Fontvieille Ville Fontvieille lieuville Eden Cinéma Fontvieille Fontvieille