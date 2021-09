Le Grand-Quevilly Ecopôle VESTA Le Grand-Quevilly, Seine-Maritime Visite guidée des berges : les étonnantes faune et flore de VESTA Ecopôle VESTA Le Grand-Quevilly Catégories d’évènement: Le Grand-Quevilly

Visite guidée des berges : les étonnantes faune et flore de VESTA Ecopôle VESTA, 18 septembre 2021 09:30, Le Grand-Quevilly

Samedi 18 septembre, 09h30 Visite guidée des berges : les étonnantes faune et flore de VESTA * Embarquez à bord de VESTA !** Le Smédar ouvre ses portes et invite les habitants à venir découvrir son centre de tri des déchets recyclables situé sur l’écopôle VESTA, ainsi qu’une exposition photos retraçant l’évolution des berges de la Seine depuis 25 ans. Des visites guidées des berges de la Seine sont également organisées avec un guide naturaliste. Symbole d’un patrimoine industriel alliant modernité et histoire, l’écopôle Vesta a été construit sur le site des anciens Chantiers Navals de Normandie. Caractérisé par son allure de paquebot dessiné par l’architecte Claude Vasconi, Vesta est un lieu incontournable du tourisme industriel, au cœur de l’arrondissement de Rouen. Chaque année, près de 400 000 tonnes de déchets sont traitées par le Smédar sur ce site pour être recyclées ou valorisées en énergie (électricité et chauffage). *

samedi 18 septembre – 09h30 à 16h30

Chaussures plates et fermées, à partir de 9 ans, départs à 9h30, 10h40, 11h35, 14h20, 15h20, 16h30, pièce d’identité demandée le jour de la visite, port de chaussures plates et fermées, 25 personnes par groupe max.

Ecopôle VESTA 40 Boulevard de Stalingrad, 76120 Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime

http://www.smedar.fr/ Crédits : © SMÉDAR – Bruno MAUREY Gratuit|Sur inscription

