Visite guidée "Le village de Caunes et son marbre : dialogues d'architecture" Ecomusée "Marbre et Terroir", 18 septembre 2021 10:00, Caunes-Minervois

Samedi 18 septembre, 10h00 Visite guidée “Le village de Caunes et son marbre : dialogues d’architecture” * Balade dans les rues du vieux Caunes : datation et architecture des maisons *

samedi 18 septembre – 10h00 à 13h00

Respect des mesures sanitaires

Ecomusée “Marbre et Terroir” 26, avenue du stade, 11160 Caunes-Minervois Caunes-Minervois 11160 Château Rivière Aude

https://www.lesmarbrieresdecaunes.fr/expo-ecomus%C3%A9e/

