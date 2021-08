Arinthod Écomusée Les Outils d'Autrefois Arinthod, Jura Les outils d’autrefois en Petite Montagne Écomusée Les Outils d’Autrefois Arinthod Catégories d’évènement: Arinthod

Jura

Les outils d’autrefois en Petite Montagne Écomusée Les Outils d’Autrefois, 17 septembre 2021 14:00, Arinthod. Journée du patrimoine 2021 Écomusée Les Outils d’Autrefois. Gratuit Handicap moteur

17 – 19 septembre Les outils d’autrefois en Petite Montagne * L’occasion de faire revivre les outils ou objets qui jadis partageaient la vie simple et laborieuse des habitants de la Petite Montagne. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Écomusée Les Outils d’Autrefois 1 rue de la chapelle 39240 Arinthod Arinthod 39240 Arinthod Jura

https://cibul.s3.amazonaws.com/null +33 03 84 48 01 17 https://www.mairiearinthod.fr/agenda/,https://www.petitemontagne.fr/decouvrir-le-territoire/tourisme/activites/

Faire revivre les outils ou objets qui jadis partageaient la vie simple et laborieuse des habitants de la Petite Montagne (sud du Jura)

