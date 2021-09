Le Noyer ECOMUSÉE « LA MAISON DE LA BOTANIQUE - DOMINIQUE VILLARS » Hautes-Alpes, Le Noyer Envolée de Plumes, performance à la Maison de la Botanique au Noyer ECOMUSÉE « LA MAISON DE LA BOTANIQUE – DOMINIQUE VILLARS » Le Noyer Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Dimanche 19 septembre, 14h30 Envolée de Plumes, performance à la Maison de la Botanique au Noyer * Envolée de plumes (performance) Dominique Rose-Aimée Jouve vous invite à déambuler dans une partie importante de sa démarche artistique : le jeu avec les mots. En compagnie d’Anna Gramme, des anneaux migrateurs et autres complices. *

dimanche 19 septembre – 14h30 à 16h00

Pass sanitaire et masque obligatoires

ECOMUSÉE « LA MAISON DE LA BOTANIQUE – DOMINIQUE VILLARS » Le Noyer 05500 Le Noyer 05500 Hautes-Alpes

Dans un ancien presbytère, un écomusée consacré à la vie et à l’ oeuvre du médecin botaniste Dominique Villars, né au Noyer en 1745. Découverte de la flore alpine, jardin botanique et sentier pédagogique à proximité du village.

