Parcours extérieur guidé – Écomusée Industriel des Forges Écomusée Industriel des Forges, 19 septembre 2021 11:15, Inzinzac-Lochrist.

Journée du patrimoine 2021 Écomusée Industriel des Forges. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 11h15, 16h15

Parcours extérieur guidé – Écomusée Industriel des Forges

Les Forges d’Hennebont ont fortement marqué le paysage d’Inzinzac-Lochrist, suivez le guide à la découverte des derniers vestiges du passé forgeron de la commune !

dimanche 19 septembre – 11h15 à 12h15

dimanche 19 septembre – 16h15 à 17h15

Départs à 11h15 et 16h15 le dimanche Durée : 1 heure / Prévoir des vêtements et chaussures adaptés à la météo. Annulation en cas d’intempéries



Écomusée Industriel des Forges ZI des Forges Mail François Giovannelli, 56650, Inzinzac-Lochrist Inzinzac-Lochrist 56650 Morbihan

https://cibul.s3.amazonaws.com/location90591563.jpg 02 97 36 98 21 http://www.inzinzac-lochrist.fr

Ancien laboratoire des Forges d’Hennebont devenu à partir de 1978 l’Ecomusée industriel qui, sur 3 niveaux d’exposition retrace l’histoire, la technique, la vie des ouvriers des Forges de 1860 à 1970.

L’Ecomusée des Forges, parmi les premiers de Bretagne, a été créé en 1978 par une Association de bénévoles menée par Gisèle Le Rouzic, fille d’un lamineur et native de « La Montagne » le village le plus emblématique des Forges. Revenant après plusieurs années d’éloignement dans sa commune d’origine, Gisèle Le Rouzic y retrouve un paysage totalement bouleversé puisque la quasi-totalité des installations sidérurgiques … et le village de son enfance ont été rasés… Secondée par quelques élèves et un photographe, elle se lance dans le collectage – oral et matériel – de cette mémoire industrielle encore très présente… associant par là-même tous les anciens ouvriers et ouvrières du site industriel.

La municipalité d’Inzinzac-Lochrist, consciente du travail de mémoire entrepris et présenté lors de diverses expositions, fait en 1980 l’acquisition de l’ancien laboratoire des essais physiques et chimiques. Salle par salle, l’Association aménage le bâtiment qui devient le « Musée des métallurgistes des Forges d’Hennebont » et est inauguré en 1981. Agrandi et modernisé depuis 1990, l’Ecomusée est aujourd’hui riche de 16 salles d’exposition permanentes, complétées par un espace audiovisuel et une salle consacrée aux expositions temporaires. Il accueille de nombreux particuliers, scolaires… dans un site depuis peu agréablement réaménagé rive droite du Canal du Blavet.

