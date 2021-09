visite de l’écoMusée du Véron Écomusée du Véron, 18 septembre 2021 10:30, Savigny-en-Véron.

Journée du patrimoine 2021 Écomusée du Véron. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre

visite de l’écoMusée du Véron

Et si vous preniez le temps…

Visiter des expositions, s’émerveiller devant des œuvres d’art, contempler la nature, rencontrer des chercheurs, échanger avec des artistes, participer à des ateliers, s’interroger sur le monde… Tout est possible à l’écoMusée !

Au cœur de l’espace naturel sensible du bocage du Véron, à la confluence de la Loire et de la Vienne, l’écoMusée propose une programmation culturelle explorant les thématiques de l’archéologie, de l’art, de l’environnement, de l’histoire. Dans les salles d’exposition ou au milieu des prairies, le terrain de jeu est vaste et les découvertes nombreuses. Petit et grands curieux trouveront leur bonheur…

samedi 18 septembre – 10h30 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.



Écomusée du Véron 80 route de Candes 37420 Savigny-en-Véron Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire

Au cœur du Val de Loire inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, dans des bâtiments typiques du Val de Loire, le musée invite à s’approprier et à comprendre le patrimoine matériel et immatériel du territoire. Il propose des expériences partagées avec le public sous forme de rencontres, de visites, d’ateliers et de spectacles qui permettent d’apporter des éclairages singuliers sur les expositions.

