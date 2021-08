Samoëns Écomusée du clos Parchet Haute-Savoie, Samoëns ” Le Bois, quotidien et artistique ” à l’écomusée du Clos Parchet Écomusée du clos Parchet Samoëns Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Vendredi 17 septembre, 09h00, 13h00 ” Le Bois, quotidien et artistique ” à l’écomusée du Clos Parchet * Scié, fendu, assemblé, sculpté, gravé… Venez découvrir toutes les facettes du bois ! En classe, découvrez ces riches savoir-faire autour du bois, la différence entre tavaillons et ancelles, les essences de bois utilisées pour les objets du quotidien ou d’art populaire. Avec les guides du patrimoine Savoie Mont-Blanc, découvrez tous les objets, les pavés de bois et la charpente de la ferme du Clos Parchet reconstruite en 1815. Apprenez le nom des objets usuels en bois : ancelles, seilles, tenale, poche, bourire, jé, fétuire, tremwé… Avant de voyager avec une collection internationale de colombes en bois des Alpes à la Suède ! *

Écomusée du clos Parchet Chemin rural du Clos Parchet, 74340 Samoëns, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Samoëns 74340 Haute-Savoie

Le bâtiment est inscrit aux monuments historiques et la collection inventoriée par une ethnologue. Les guides du patrimoine Savoie Mont Blanc évoquent la mémoire des anciens montagnards astreints à une vie mouvementée sur les pentes de la haute vallée du Giffre.

Crédits : © Clos parchet, photo Nora Bériou Tarif préférentiel|Sur inscription ® Samoens

