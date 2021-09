Rencontre avec l’artiste Kim n Kosiahn. Ecomusée des monts du Forez, 19 septembre 2021 15:00, Usson-en-Forez.

Journée du patrimoine 2021 Ecomusée des monts du Forez. Gratuit Handicap moteur

Dimanche 19 septembre, 15h00

Rencontre avec l’artiste Kim n Kosiahn.

Née au Vietnam en 1957, Kim grandit dans un pays en guerre. Diplômée en 1984 de l’École Nationale des Beaux-Arts de Lyon, elle obtient la même année le prix de Paris décerné par la Région Rhône-Alpes puis les bourses de l’OFAJ (Stuttgart, Cologne), de L’AFFA (Saïgon) ) et de La Fondation de France (Paris). Après des années de recherches et de travail de création en France, elle repart au pays de pluie et s’absente volontairement des mouvements de la scène artistique européenne pour laisser place à une démarche de guérison de ses blessures intérieures. Kim n Kosiahn continue aujourd’hui sa création pour la plupart du temps en France, dans son atelier du Massif-Central, au calme et près de la nature. Ayant une double culture elle s’inspire de ses différences pour construire son art. Son art visuel se partage entre la peinture et les installations.

dimanche 19 septembre – 15h00 à 17h00

Gratuit pour tous.



Ecomusée des monts du Forez Quartier Saint-Joseph 42550 Usson-en-Forez Usson-en-Forez 42550 Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location16585999.jpg 04 77 50 68 87 https://www.ecomusee-usson-en-forez.fr/ https://www.facebook.com/ecomuseedesmontsduforez/

Au coeur d’une muséographie contemporaine, le musée présente 2500 m2 d’exposition permanentes et temporaires :

des fonds sonores restituent l’ambiance des fermes d’autrefois,des vitrines accessibles à tous dévoilent les jouets d’antan que les enfants comparent aux leurs, l’église catholique s’expose dans une ambiance sonore propice à la découverte…allez à la découverte du village à l’époque gallo-romaine, prenez place sur les sièges en paille de seigle et imitez le travail des dentellières ?

retrouvez l’atmosphère sonore et olfactive de l’atelier du charron,

écoutez les contes d’Henri Pourrat dans un décor intime et chaleureux rappelant les veillées d’autrefois,

partagez un moment d’évasion dans le jardin de curé en éveillant vos sens et vos connaissances,

explorez le grenier avec une lampe de poche et retombez en enfance… … autant de thèmes qui favorisent des échanges entre générations…

Crédits : Kim n Kosiahn Gratuit Ecomusée des monts du Forez