Usson-en-Forez Ecomusée des monts du Forez Loire, Usson-en-Forez Visite libre et gratuite de l’écomusée. Ecomusée des monts du Forez Usson-en-Forez Catégories d’évènement: Loire

Usson-en-Forez

Visite libre et gratuite de l’écomusée. Ecomusée des monts du Forez, 18 septembre 2021 14:00, Usson-en-Forez. Journée du patrimoine 2021 Ecomusée des monts du Forez. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre Visite libre et gratuite de l’écomusée. * -Dimanche 19 septembre, 15h00 : Rencontre exceptionnelle avec l’artiste Kim n Kosiahn autour de son exposition “Ici et ailleurs”. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Entrée libre avec pass sanitaire

Ecomusée des monts du Forez Quartier Saint-Joseph 42550 Usson-en-Forez Usson-en-Forez 42550 Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location16585999.jpg 04 77 50 68 87 https://www.ecomusee-usson-en-forez.fr/ https://www.facebook.com/ecomuseedesmontsduforez/

Au coeur d’une muséographie contemporaine, le musée présente 2500 m2 d’exposition permanentes et temporaires :

des fonds sonores restituent l’ambiance des fermes d’autrefois,des vitrines accessibles à tous dévoilent les jouets d’antan que les enfants comparent aux leurs, l’église catholique s’expose dans une ambiance sonore propice à la découverte…allez à la découverte du village à l’époque gallo-romaine, prenez place sur les sièges en paille de seigle et imitez le travail des dentellières ?

retrouvez l’atmosphère sonore et olfactive de l’atelier du charron,

écoutez les contes d’Henri Pourrat dans un décor intime et chaleureux rappelant les veillées d’autrefois,

partagez un moment d’évasion dans le jardin de curé en éveillant vos sens et vos connaissances,

explorez le grenier avec une lampe de poche et retombez en enfance… … autant de thèmes qui favorisent des échanges entre générations…

Crédits : Ecomusée des monts du forez Gratuit Ecomusée des monts du Forez

Détails Catégories d’évènement: Loire, Usson-en-Forez Autres Lieu Ecomusée des monts du Forez Adresse Quartier Saint-Joseph 42550 Usson-en-Forez Ville Usson-en-Forez Age maximum 99 lieuville Ecomusée des monts du Forez Usson-en-Forez