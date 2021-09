Saint-Nazaire Écomusée de Saint-Nazaire Loire-Atlantique, Saint-Nazaire Insta’carte Écomusée de Saint-Nazaire Saint-Nazaire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Dimanche 19 septembre, 10h30, 14h30 Insta’carte * Des dizaines d’années après avoir voyagé, le petit carton devient source de connaissance pour les professionnels du musée… Et pour vous aussi ! *

dimanche 19 septembre – 10h30 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h30

Gratuit. Réservation d’un créneau de visite conseillée. Durée : 10 min. Passe sanitaire obligatoire (+ 18 ans) et port du masque obligatoire (+12 ans).

