Dimanche 19 septembre, 10h30, 14h30 Une carte à l’heure des stories * Que pouvons-nous voir sur une carte postale ? Une photo avec du noir, du blanc, des fausses et des vraies couleurs. En famille, prenez des crayons, de la colle, une paire de ciseaux et venez bouleverser la ville ! *

dimanche 19 septembre – 10h30 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h30

Gratuit. Passe sanitaire obligatoire (+18 ans) et port du masque obligatoire (+12 ans). Réservation d’un créneau conseillé. Durée 20 min.

