Saint-Nazaire Écomusée de Saint-Nazaire Loire-Atlantique, Saint-Nazaire Paysage carte postale Écomusée de Saint-Nazaire Saint-Nazaire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Nazaire

Paysage carte postale Écomusée de Saint-Nazaire, 18 septembre 2021 10:00, Saint-Nazaire. Journée du patrimoine 2021 Écomusée de Saint-Nazaire. Gratuit http://saint-nazaire-musees.com, 02 28 54 06 40

18 et 19 septembre Paysage carte postale * Observer une carte postale, c’est visiter une ville, saisir des instants de vie à travers un regard subjectif. Grâce à ce simple rectangle cartonné, voyagez dans un Saint-Nazaire où le temps et l’histoire ont parfois bouleversé le paysage. Gratuit le week end du 18-19 septembre, découvrez la collection de cartes postales de l’Ecomusée à travers une exposition temporaire le samedi et dimanche et des médiations flashs et des ateliers famille ludiques et créatifs le dimanche ! *

samedi 18 septembre – 10h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h30

*

Gratuit. Passe sanitaire obligatoire (+18 ans) et port du masque obligatoire (+12 ans). Réservation d’un créneau conseillée.

Écomusée de Saint-Nazaire Avenue de Saint-Hubert, 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Loire-Atlantique Accueil Crédits : Photographe : inconnu. Éditeur : Nouvelles Galeries. Collection Saint-Nazaire Agglomération Tourisme – Écomusée Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Nazaire Autres Lieu Écomusée de Saint-Nazaire Adresse Avenue de Saint-Hubert, 44600 Saint-Nazaire Ville Saint-Nazaire lieuville Écomusée de Saint-Nazaire Saint-Nazaire