Dimanche 19 septembre, 11h00 Marché des producteurs locaux et grand pique-nique * Partez à la découverte des délices du terroir ! Pour les grands et les petits gourmands désireux de découvrir les saveurs authentiques de la Gascogne, les producteurs vous attendent pour de nombreuses dégustations champêtres et conviviales ! Nos producteurs du Sud-Ouest présents : Château Tour Blanc (Parleboscq), Les fermes de Guilhem et de la Fenêtre (Hauriet), GAEC de Lorthe (Lahosse), BIO Marquèze (Sabres), Vignoble du Tursan Rendez-vous sur le quartier de Marquèze

Écomusée de Marquèze Route de Solférino, 40630 Sabres

http://www.marqueze.fr

L’écomusée de Marquèze propose un voyage dans l’histoire des Landes de Gascogne à travers la reconstitution, en plein air, d’un authentique quartier landais du XIXe siècle.

