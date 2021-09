Découvrez l’activité de nos associations partenaires ! Écomusée de Marquèze, 18 septembre 2021 10:00, Sabres.

Journée du patrimoine 2021 Écomusée de Marquèze. Gratuit

18 et 19 septembre

Découvrez l’activité de nos associations partenaires !

Les partenaires de l’Ecomusée de Marquèze seront présents pour le week-end !

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

L’association Fête et refaites des fours à l’aire meunière

Fabrication et dégustation de pastis landais

Rendez-vous à la maison du meunier et son four

Horaires : de 10h30 à 16h15

L’ALPAD, Association Landaise pour la Promotion de l’Agriculture Durable

Discussion, démonstration, tressage et cuisine autour du maïs

Rendez-vous à la grange de l’airial

Horaires : De 10h à 12h et de 14h à 16h

Conférence et projection du film autour de la valorisation des semences paysannes “Qu’est-ce que sont les semences paysannes? Pourquoi et comment les valoriser? “

Rendez-vous à l’auditorium du Pavillon

Horaire : à 16h30

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

Les Amis pour la sauvegarde des moulins

Présentation et découverte du moulin

Rendez-vous au moulin de l’aire meunière

Le moulin du Rotgé

Présentation de la ruche traditionnelle et contemporaine

Rendez-vous à la grange exposition

Tissage et Patrimoine

Tissage et présentation du métier de tisserand et du métier à tisser de Marquèze

Rendez-vous à la maison du brassier

Horaires : de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Gratuit. Entrée libre.



Écomusée de Marquèze Route de Solférino, 40630 Sabres Sabres 40630 Landes

05 58 08 31 31 http://www.marqueze.fr

L’écomusée de Marquèze propose un voyage dans l’histoire des Landes de Gascogne à travers la reconstitution, en plein air, d’un authentique quartier landais du XIXe siècle.

