Visites guidées de l'exposition « L'architecture de l'airial landais. Retour aux origines » Écomusée de Marquèze, 18 septembre 2021

18 et 19 septembre Visites guidées de l’exposition « L’architecture de l’airial landais. Retour aux origines » * Laissez-vous guider par la commissaire d’exposition et revenez aux origines de la création du quartier de Marquèze ! En compagnie de Mathilde Bois, chargée des expositions à l’Ecomusée, visitez l’exposition créée à l’occasion des 50 ans du musée en 2020. Réunissant sciences, arts visuels et littérature, elle donne la possibilité de (re)découvrir l’habitat traditionnel landais, ses évolutions et sa perception par les artistes. Un parcours du Moyen Âge à l’ère contemporaine pour questionner ce mode de vie qui interroge autant qu’il inspire… *

samedi 18 septembre – 11h30 à 12h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 11h00

Gratuit. Réservation obligatoire. Durée : 1h environ. Rendez-vous à l’accueil du pavillon de l’écomusée.

Écomusée de Marquèze Route de Solférino, 40630 Sabres Sabres 40630 Landes

https://cibul.s3.amazonaws.com/location55205971.jpg 05 58 08 31 31 http://www.marqueze.fr

L’écomusée de Marquèze propose un voyage dans l’histoire des Landes de Gascogne à travers la reconstitution, en plein air, d’un authentique quartier landais du XIXe siècle.

©Yohan Espiaube ©B.ZEBRA

