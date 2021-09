Sabres Écomusée de Marquèze Landes, Sabres Découvrez les réserves de l’écomusée Écomusée de Marquèze Sabres Catégories d’évènement: Landes

Samedi 18 septembre, 10h00, 14h00 Découvrez les réserves de l’écomusée * Partez à la découverte des collections de Marquèze ! Guidés parmi les 800 m² de réserves où se répartissent les armoires du XIXe siècle, les tenues de fête ou encore les outils de gemmage, profitez d’une déambulation parmi les rayonnages abritant des dizaines de milliers d’objets. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h30

Gratuit. Réservation obligatoire. Rendez-vous à l’accueil du pavillon de l’écomusée.

Écomusée de Marquèze Route de Solférino, 40630 Sabres Sabres 40630 Landes

L’écomusée de Marquèze propose un voyage dans l’histoire des Landes de Gascogne à travers la reconstitution, en plein air, d’un authentique quartier landais du XIXe siècle.

