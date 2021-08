Puy-du-Lac Écomusée de l'Association le Quart d'Ecu Raconte Puy-du-Lac Charente-Maritime, Puy-du-Lac Partez à la découverte du patrimoine rural et ses anciens métiers Écomusée de l’Association le Quart d’Ecu Raconte Puy-du-Lac Puy-du-Lac Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Puy-du-Lac

Partez à la découverte du patrimoine rural et ses anciens métiers Écomusée de l’Association le Quart d’Ecu Raconte Puy-du-Lac, 17 septembre 2021 14:00, Puy-du-Lac. Journée du patrimoine 2021 Écomusée de l’Association le Quart d’Ecu Raconte Puy-du-Lac. Gratuit

17 – 19 septembre Partez à la découverte du patrimoine rural et ses anciens métiers * Venez découvrir l’écomusée et apprenez-en plus sur les objets d’usage rural de Charente-Maritime : outils de travaux des champs et d’anciens métiers, jeux d’enfants ou encore charrette à chiens… La visite permet de découvrir de nombreux accessoires du spectacle, mais pas seulement… Constitué grâce aux dons et à la mémoire familiale, plus de 300 objets seront exposés (baignoires, seaux hygiéniques, bidets, chaudrons, ustensiles du quotidien de la ménagère, poussettes, landaus, jouets de bois, galoches, sabots) , rouets, cardeuse, scies de bûcheron, dévidoirs. Egalement des outils de paysans (veleuses, hachoir d’orties, semoirs, miroir aux alouettes ) et des équipements pour les animaux de trait, etc. Vous aurez également accès au four à pain, lequel est remis en service chaque année pendant le site en scène. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 14h30

vendredi 17 septembre – 17h30 à 18h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 14h30

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h00

samedi 18 septembre – 17h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 14h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 15h00

dimanche 19 septembre – 17h30 à 18h00

*

Gratuit. Accès groupe limité.

Écomusée de l’Association le Quart d’Ecu Raconte Puy-du-Lac Quart d’Écu, 17380 Puy-du-Lac Puy-du-Lac 17380 Charente-Maritime

https://cibul.s3.amazonaws.com/location75622803.jpg?_ts=1624021578182 06 83 83 70 76

L’Association Quart d’Écu Raconte Puy-du-Lac ouvre les portes de son grenier à foin, transformé depuis quelques années en écomusée. En créant ce musée, ou plutôt cet écomusée, l’idée était de convertir un dépôt en espace de mise en valeur des outils non utilisés depuis des années.

Crédits : ©Bibiane Bouillon Gratuit ©Bibiane Bouillon

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Puy-du-Lac Autres Lieu Écomusée de l'Association le Quart d'Ecu Raconte Puy-du-Lac Adresse Quart d'Écu, 17380 Puy-du-Lac Ville Puy-du-Lac Age minimum 9 Age maximum 79 lieuville Écomusée de l'Association le Quart d'Ecu Raconte Puy-du-Lac Puy-du-Lac