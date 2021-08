Animation pour scolaires / Les enfants du patrimoine Écomusée de la baie du Mont-Saint-Michel, 17 septembre 2021 10:30, Vains.

Vendredi 17 septembre, 10h30, 13h30

Animation pour scolaires / Les enfants du patrimoine

À l’occasion de l’exposition « Pêche et pêcheurs dans la baie du Mont Saint-Michel », et en compagnie de François Levalet, photographe professionnel, les élèves manipuleront différents modèles de cerfs-volants, et découvriront la technique de la photographie aérienne via une démonstration avec prise de photos du groupe. En parallèle, un médiateur de l’écomusée les emmènera explorer les célèbres prés-salés, le décor idéal pour la photographie, où ils pourront réaliser leurs propres clichés de la baie du Mont Saint-Michel, via leurs smartphones.

Les clichés aériens du groupe seront ensuite envoyés en format numérique à l’enseignant.

Avec François Levalet, photographe, et en partenariat avec le CAUE de la Manche.

vendredi 17 septembre – 10h30 à 12h30

vendredi 17 septembre – 13h30 à 15h30

Écomusée de la baie du Mont-Saint-Michel Route du Grouin du Sud, 50300 Vains Vains 50300 Manche

https://cibul.s3.amazonaws.com/location45994371.jpg 02 33 89 06 06 http://www.patrimoine.manche.fr

Aménagé dans une ancienne longère au bord du littoral, l’Ecomusée de la Baie présente une exposition complète sur la baie du Mont-Saint-Michel : formation et évolution des paysages de la Baie ; faune, flore et milieux naturels ; activités passées et présentes des hommes dans la Baie.

