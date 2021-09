Ploërmel Ecole Tané Morbihan, Ploërmel Visite de l’atelier du soldat de plomb Ecole Tané Ploërmel Catégories d’évènement: Morbihan

Visite de l’atelier du soldat de plomb Ecole Tané, 17 septembre 2021 18:00, Ploërmel. Journée du patrimoine 2021 Ecole Tané. Gratuit Handicap auditif|Handicap visuel|Handicap moteur 06 80 06 54 22

17 – 19 septembre Visite de l’atelier du soldat de plomb * *

vendredi 17 septembre – 18h00 à 18h30

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h30

Nombre de personnes en même temps : 5.

Ecole Tané 14 rue du pardon 56800 Ploërmel Ploërmel 56800 Ploërmel Morbihan

https://cibul.s3.amazonaws.com/location1700053.jpg 0297733669 https://www.ecoletane-bijorf.com/

Ecole Tané de bijouterie et d’orfèvrerie Ouverte en septembre 2002, l’Ecole Tané propose diverses formations en bijouterie, joaillerie et en orfèvrerie, notamment une formation de 2 ans validée par un CAP Art et Techniques de la bijouterie-joaillerie et par un diplôme interne de niveau technique BMA évalué par un jury de professionnels de renom.

L’Ecole Tané est activement soutenue par la Région Bretagne. Il n’existe que 14 écoles en France pour la bijouterie joaillerie, et il s’agit de la seule en orfèvrerie au niveau national.

