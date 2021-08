Saint-Bonnet-du-Gard École primaire Jean Macé Gard, Saint-Bonnet-du-Gard Animation pour scolaires / Levez les yeux ! École primaire Jean Macé Saint-Bonnet-du-Gard Catégories d’évènement: Gard

Saint-Bonnet-du-Gard

Animation pour scolaires / Levez les yeux ! École primaire Jean Macé, 17 septembre 2021 09:00, Saint-Bonnet-du-Gard. Journée du patrimoine 2021 École primaire Jean Macé. Gratuit

Vendredi 17 septembre, 09h00 Animation pour scolaires / Levez les yeux ! * Les élèves de l’école primaire de Saint-Bonnet dessineront un des monuments de leur village, qui est riche d’un intéressant patrimoine : église, lavoir, porches, croix, maisons anciennes, …

Les dessins seront exposés dans la salle des fêtes pour un partage avec les habitants du village et les visiteurs lors des JEP, le samedi 18 et le dimanche 19 septembre. *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 16h30

*

Uniquement pour les élèves primaire Jean Macé de Saint-Bonnet-du-Gard

École primaire Jean Macé rue Jean Macé, 30210 Saint-Bonnet-du-Gard Saint-Bonnet-du-Gard 30210 Gard Crédits : © Libre de droits Gratuit

Détails Heure : 09:00 - 16:30 Catégories d’évènement: Gard, Saint-Bonnet-du-Gard Autres Lieu École primaire Jean Macé Adresse rue Jean Macé, 30210 Saint-Bonnet-du-Gard Ville Saint-Bonnet-du-Gard Age minimum 6 Age maximum 11 lieuville École primaire Jean Macé Saint-Bonnet-du-Gard