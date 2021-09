Nantes École primaire de Longchamp Loire-Atlantique, Nantes Lectures surprises “Romances européennes” École primaire de Longchamp Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Dimanche 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h30 Lectures surprises “Romances européennes” * – Lectures surprises “Romances européennes”

– Lectures surprises d’extrait du Manuscrit Avec le projet artistique participatif « Romances européennes », depuis 2020 la Cie Moradi se questionne avec les habitants du Breil sur nos vécus et imaginaires européens.

Ce qui inspire l’auteur Ronan Cheviller dans l’écriture du Manuscrit du Br… Lectures surprises d’extraits du « Chapitre I : Un vague sentiment européen », par des comédiens professionnels et amateurs.

Dimanche 19 sept, 14h, 15h et 16h30

École Longchamp *

“Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans”

École primaire de Longchamp 6-8 rue du vélodrome de Longchamp 44300 nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique

Crédits : Crédit : Quentin Faucompré Gratuit Éric Brosselin

