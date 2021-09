Nantes École primaire de Longchamp Loire-Atlantique, Nantes OpenStreetMap la carte numérique collaborative libre École primaire de Longchamp Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Samedi 18 septembre, 14h00 OpenStreetMap la carte numérique collaborative libre * Les contributeurs nantais vous feront découvrir les usages et possibilités du projet mondial de cartographie collaborative OpenStreetMap

Vous pourrez apprendre comment participer vous aussi à l’amélioration de la carte. N’hésitez pas à apporter vos appareils numériques : smartphones, tablettes, ordinateurs portables. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

Entrée libre / “Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans”

École primaire de Longchamp 6-8 rue du vélodrome de Longchamp 44300 nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique

https://cibul.s3.amazonaws.com/location88062934.jpg 02 40 76 50 11 http://ec-longchamp-44.ac-nantes.fr Crédits : Contributeurs OpenStreetMap – Logo Ken Vermette CC BY-SA 4.0 – Site http://openwhatevermap.xyz Gratuit Éric Brosselin

