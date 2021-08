Visite guidée du domaine de l’École vétérinaire de Maisons-Alfort École nationale vétérinaire d’Alfort, 18 septembre 2021 11:00, Maisons-Alfort.

Journée du patrimoine 2021 École nationale vétérinaire d’Alfort. Gratuit

18 et 19 septembre

Visite guidée du domaine de l’École vétérinaire de Maisons-Alfort

Découvrez l’École nationale vétérinaire d’Alfort, la plus vieille école vétérinaire au monde encore sur son site d’origine. Avec 255 ans d’histoire, ce campus est vivant et allie patrimoine et modernité.

Au programme : visites guidées, expositions, concerts et conférence.

Belle découverte !

Visite guidée proposée par les étudiants de l’EnvA.

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h30

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h30

dimanche 19 septembre – 17h00 à 18h00

Entrée libre



École nationale vétérinaire d’Alfort 7 avenue du Général-de-Gaulle 94700 Maisons-Alfort Maisons-Alfort 94700 Val-de-Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location8962914.jpg 01 43 96 71 00 http://www.vet-alfort.fr

L’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort est un établissement public et administratif d’enseignement supérieur et de recherche sous tutelle du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. Elle entretient des liens forts avec l’Université Paris-Est, l’Anses, l’INRA, l’INSERM.

L’école s’est implantée dès 1766 dans le petit hameau d’Alfort, à deux lieues de Paris. Au cours de ses deux siècles et demi d’existence, elle s’est développée sur les 11 hectares qui formaient son site d’origine et est maintenant au coeur de la ville de Maisons-Alfort (Val-de-Marne).

De nouvelles thématiques l’ont amené à implanter, à distance de son site principal, en concertation avec les Régions d’accueil, deux centres thématiques consacrés au grands herbivores.

Crédits : Ecole nationale vétérinaire d’Alfort Gratuit