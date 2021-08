Boulogne-sur-Mer Ecole-Musée de Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais L’école d’autrefois et sa kermesse Ecole-Musée de Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer Catégories d’évènement: Boulogne-sur-Mer

17 – 19 septembre L’école d’autrefois et sa kermesse * Un musée qui multiplie les bons points

Seul musée du Pas-de-Calais dédié à l’histoire de l’enseignement, intégré au réseau animé par l’Association des Amis du Musée National de l’Education, des Musées de l’Ecole et du Patrimoine Educatif (Rouen) et au réseau Proscitec (promotion des sciences et technologies).

Un musée situé en centre-ville, au 2 rue de l’Ancien Rivage, installé dans un bâtiment chargé d’histoire, en l’occurrence une ancienne école maternelle des années 1950 elle-même construite sur le site d’une des premières écoles publiques fondées à Boulogne à la fin du 19e siècle.

Un lieu conçu comme un écomusée à la fois musée du temps, de l’espace, conservatoire, laboratoire.

Un lieu de préservation, de valorisation et de diffusion du patrimoine scolaire local avec une mise en perspective nationale.

Un lieu interactif qui répond à toutes les attentes (culture personnelle, recherche documentaire et scientifique, intérêt pédagogique, source d’inspiration artistique, réactivation de la mémoire, transmission familiale, prêts et dons d’objets…) et où se retrouvent toutes les générations. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Ecole-Musée de Boulogne-sur-Mer 2 rue de l’Ancien RIvage Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais

