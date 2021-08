Caudiès-de-Fenouillèdes Ecole J.J. Morer Caudiès-de-Fenouillèdes, Pyrénées-Orientales Visite guidée du centre ancien du village Ecole J.J. Morer Caudiès-de-Fenouillèdes Catégories d’évènement: Caudiès-de-Fenouillèdes

Vendredi 17 septembre, 14h00 Visite guidée du centre ancien du village * Accompagnés des membres de l’association les élèves de l’école Jean-Joseph Morer découvriront les maisons à pans de bois, le retable de Nicolas Pavillon, les vieilles rues du Fort, la tour du Viguier, la maison Dufour, le couvent des Augustins, toutes les merveilles de l’ancienne capitale de la viguerie du Fenouillèdes. *

Réservé aux enfants du groupe scolaire de la commune

