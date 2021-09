Salon-de-Provence école élémentaire des canourgues Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Dictée géante pour tous école élémentaire des canourgues Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence

Dictée géante pour tous école élémentaire des canourgues, 19 septembre 2021 13:30, Salon-de-Provence. Journée du patrimoine 2021 école élémentaire des canourgues. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 13h30 Dictée géante pour tous * La dictée pour tous est un événement convivial et intergénérationnel autour de l’orthographe, enjeu majeur face à l’évolution des langages et des moyens de communication. . Par l’association BOMAYE.

Cette action est financée par la ville de Salon de Provence et la Métropole, se déroule dans le cadre du contrat de ville.

Tout public *

dimanche 19 septembre – 13h30 à 17h00

*

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

école élémentaire des canourgues 13300 Salon-en-Provence Salon-de-Provence 13300 Les Canourgues Bouches-du-Rhône Crédits : Gratuit

Détails Heure : 13:30 - 17:00 Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Autres Lieu école élémentaire des canourgues Adresse 13300 Salon-en-Provence Ville Salon-de-Provence lieuville école élémentaire des canourgues Salon-de-Provence