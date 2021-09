Hauterive École des sources Allier, Hauterive Hauterive o’fil des sources École des sources Hauterive Catégories d’évènement: Allier

Hauterive o'fil des sources École des sources, 18 septembre 2021 15:00, Hauterive Journée du patrimoine 2021 École des sources. Gratuit

18 et 19 septembre Hauterive o’fil des sources * Visite guidée et exposition autour du patrimoine thermal et notamment de la source Saint-Ange, exploitée par la Société Commerciale des Eaux du Bassin de Vichy, et son kiosque buvette. *

samedi 18 septembre – 15h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 19h00

*

Entrée libre.

École des sources 42 Rue des Écoles, 03270 Hauterive

