Visites guidées de l'école des Beaux-Arts Ecole des Beaux arts Nantes Saint-Nazaire, 18 septembre 2021 14:00, Nantes Journée du patrimoine 2021 Gratuit|Sur inscription https://beauxartsnantes.fr/open-school/evenements

Samedi 18 septembre, 14h00 Visites guidées de l’école des Beaux-Arts * Visites de l’école à 14h30, 15h30 et 16h30.

Découvrez le patrimoine et l’architeture de l’école, insatllée dans les anciennes halles Alstom depuis 2017. Sur inscription uniquement.

Pass sanitaire et masque obligatoires. Inscriptions sur le site de l’école :

https://beauxartsnantes.fr/open-school/evenements#section-2 *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

groupes limités à 15 personnes. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Ecole des Beaux arts Nantes Saint-Nazaire 2 allée Frida Kahlo, 44200 Nantes Nantes 44276 Île de Nantes Loire-Atlantique

L’école des beaux-arts a pris place dans les anciennes halles Alstom 4 et 5 en 2017. La mise en valeur s’est effectuée en épurant les structures métalliques et en les revêtant de bardage transparent en façade, à partir de 4 mètres depuis le sol.

Crédits : Marc Dieulangard Gratuit|Sur inscription

