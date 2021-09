Tresson école de Tresson Sarthe, Tresson Visite guidée de la Zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF) de Puisard école de Tresson Tresson Catégories d’évènement: Sarthe

Tresson

Visite guidée de la Zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF) de Puisard école de Tresson, 19 septembre 2021 09:00, Tresson. Journée du patrimoine 2021 école de Tresson. Gratuit 0676894928

Dimanche 19 septembre, 09h00 Visite guidée de la Zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF) de Puisard * Visite guidée par Thierry Gruau de la Zone naturelle d’intérê faunistique et floristique (ZNIEFF) de Puisard, suivie du verre de l’amitié offert par la mairie, dimanche à 9h. Départ en coivoiturage à 9h du parking de l’école de Tresson. *

dimanche 19 septembre – 09h00 à 11h00

*

Inscription obligatoire

école de Tresson 3 rue des Lilas – 72440 TRESSON Tresson 72440 Sarthe Crédits : J-P. Berlose-Cemjika / Pays du Perche Sarthois Gratuit

Détails Heure : 09:00 - 11:00 Catégories d’évènement: Sarthe, Tresson Autres Lieu école de Tresson Adresse 3 rue des Lilas - 72440 TRESSON Ville Tresson lieuville école de Tresson Tresson