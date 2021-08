Chalus Éco-musée du Pays de Châlus Châlus, Haute-Vienne Menez l’enquête à Châlus ! Éco-musée du Pays de Châlus Chalus Catégories d’évènement: Châlus

Journée du patrimoine 2021 Éco-musée du Pays de Châlus. Gratuit

Vendredi 17 septembre, 09h00 Menez l’enquête à Châlus ! * Parcourez librement les rues de la ville à l’aide de notre jeu de piste, vous menez une enquête ludique et découvrez pas à pas le patrimoine et les personnalités locales de Châlus. Pour cela, il suffit de télécharger l’application gratuite « Actionbound » sur un smartphone ou une tablette numérique. Puis scanner le QR Code ou rechercher le parcours en indiquant « Châlus ». « Commencer bound », la partie commence ! N’hésitez pas à vous rendre entre 15h et 18h à l’écomusée du Pays de Châlus pour vous imprégner des us et coutumes, découvrir un passé pas si lointain avec de vieux objets et la reconstitution d’une pièce à vivre reflétant le mode de vie de la campagne Limousine aux XIXe et XXe siècles. Une surprise vous y sera remise sur présentation de l’enquête. *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

Éco-musée du Pays de Châlus 24 rue Nationale, 87230 Châlus Chalus 87230 Haute-Vienne

Installé dans les anciennes écuries de l’auberge limousine au centre ville, l’éco-musée du Pays de Châlus vous propose de venir découvrir l’histoire, le patrimoine et les traditions locales.

Heure : 09:00 - 18:00 Catégories d'évènement: Châlus, Haute-Vienne Lieu Éco-musée du Pays de Châlus Adresse 24 rue Nationale, 87230 Châlus Ville Chalus