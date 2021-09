Toulouse Ecluse Saint Michel Haute-Garonne, Toulouse Balade Art Déco sur l’île du Ramier Ecluse Saint Michel Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Balade Art Déco sur l’île du Ramier Ecluse Saint Michel, 18 septembre 2021 15:00, Toulouse. Journée du patrimoine 2021 Ecluse Saint Michel. Gratuit|Sur inscription toulouse.artdeco@yahoo.com

18 et 19 septembre Balade Art Déco sur l’île du Ramier * Balade architecturale commentée de l’île du Ramier à la découverte des principaux bâtiments de l’entre-deux guerres de style art déco dont la piscine Nakache, chef de l’art déco toulousain. Il s’agit d’une boucle à pied d’environ 5km et d’une durée de 2h. Le point de départ et d’arrivée se situe à l’écluse Saint-Michel, près de l’arrêt de tramway sur le pont Saint-Michel. *

samedi 18 septembre – 15h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 17h00

Inscription obligatoire par mail

Ecluse Saint Michel Impasse du pont Saint-Michel, 31400, Toulouse, France Toulouse 31000 Toulouse Centre Haute-Garonne Crédits : © Collection personnelle Gratuit|Sur inscription

