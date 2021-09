Saint-Nazaire Ecluse fortifiée Loire-Atlantique, Saint-Nazaire Le chantier dans l’objectif Ecluse fortifiée Saint-Nazaire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

18 et 19 septembre Le chantier dans l’objectif * Au-delà de la dimension technique, durant le chantier de restauration se tisse une relation forte entre ceux qui y travaillent et le sous-marin lui-même. Un photographe, Maelwenn Leduc, s’est glissé dans l’alvéole et nous ramène matières, gestes et lumières pour regarder autrement le submersible faire peau neuve. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h45

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h45

Gratuit. Visite libre en extérieur. Dernier accès à 18 h 45.

Ecluse fortifiée avenue de la forme écluse Saint-Nazaire 44600

