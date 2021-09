Portes ouvertes DRAC – Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre-Val de Loire, 18 septembre 2021 10:00, Orléans.

Journée du patrimoine 2021 DRAC – Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre-Val de Loire. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur 02 38 78 85 00

Samedi 18 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00

Portes ouvertes

*

*

samedi 18 septembre – 10h00 à 10h30

samedi 18 septembre – 11h00 à 11h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 14h30

samedi 18 septembre – 15h00 à 15h30

*

Inscriptions auprès de l’accueil à partir du 10 septembre aux horaires d’ouverture de la DRAC. Présentation d’une pièce d’identité obligatoire, gestes sanitaires en vigueur.



DRAC – Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre-Val de Loire 6 Rue de la Manufacture 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret

https://cibul.s3.amazonaws.com/location53809258.jpg?_ts=1628111493393 02 38 78 85 00 http://www.draccentre.culture.gouv.fr

La DRAC est implantée sur le site de l’ancienne manufacture des tabacs d’Orléans, dans un bâtiment industriel de l’extrême fin du XIXe siècle.

En 1995, l’architecte François Chochon, a relevé le défi de réhabiliter et d’animer ces bâtiments sans fantaisie et de traduire, dans une environnement difficile, la politique du ministère de soutien à la création architecturale. Au programme “simple” de réhabiliter des locaux désuets mais en bon état général, d’améliorer les conditions de travail des agents et le fonctionnement des services et de rendre visible la volonté de “service public” de l’Etat par la création d’un centre de documentation largement ouvert, l’architecte a répondu par la reprise du bâtiment de direction en préservant ses volumes et ses décors kitsch, la répartition rationnelle des services autour du centre de gravité que constitue l’accueil et la création d’un bâtiment tout en courbes et en transparences rompant l’austère ordonnancement de l’ancienne manufacture.

Crédits : DRAC CVL Gratuit|Sur inscription DRAC CVL