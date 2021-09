Douai Douaisis Tourisme, 70 Place d'Armes à Douai Douai, Nord Douai en 60′ chrono Douaisis Tourisme, 70 Place d’Armes à Douai Douai Catégories d’évènement: Douai

Nord

Douai en 60′ chrono Douaisis Tourisme, 70 Place d’Armes à Douai, 18 septembre 2021 10:30, Douai. Journée du patrimoine 2021 Douaisis Tourisme, 70 Place d’Armes à Douai. Gratuit https://reservation.douaisis-tourisme.fr/douai-en-60-chrono-journees-europeennes-du-patrimoine.html

18 et 19 septembre Douai en 60′ chrono * Une heure top chrono pour découvrir L’essentiel de la ville de Douai : ruelles

typiques médiévales, points de vue extérieurs du Beffroi, de la Collégiale

Saint-Pierre, du Parlement de Flandre, sans oublier les bords de Scarpe si ressourçants ! Ce condensé des Incontournables vous permettra de

comprendre l’identité et le coeur de Douai. *

samedi 18 septembre – 10h30 à 11h30

samedi 18 septembre – 14h30 à 17h30

dimanche 19 septembre – 10h30 à 11h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 17h30

*

Sur présentation du pass sanitaire. Port du masque obligatoire.

Douaisis Tourisme, 70 Place d’Armes à Douai Douaisis Tourisme, 70 Place d’Armes à Douai Douai 59500 Nord

03 27 88 26 79 https://reservation.douaisis-tourisme.fr/douai-en-60-chrono-journees-europeennes-du-patrimoine.html

Une heure top chrono pour découvrir l’essentiel de la ville de Douai : ruelles typiques médiévales, points de vue extérieurs du Beffroi, de la Collégiale Saint-Pierre, du Parlement de Flandre, sans oublier les bords de Scarpe si ressourçants ! Ce condensé des incontournables vous permettra de comprendre l’identité et le cœur de Douai.

Crédits : ADLanglet Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Douai, Nord Autres Lieu Douaisis Tourisme, 70 Place d'Armes à Douai Adresse Douaisis Tourisme, 70 Place d'Armes à Douai Ville Douai lieuville Douaisis Tourisme, 70 Place d'Armes à Douai Douai