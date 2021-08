Scorbé-Clairvaux Donjon féodal Scorbé-Clairvaux, Vienne Découvrez le pôle châtelain de Richard Cœur de Lion Donjon féodal Scorbé-Clairvaux Catégories d’évènement: Scorbé-Clairvaux

21 juin 2020 – 19 septembre 2021 Découvrez le pôle châtelain de Richard Cœur de Lion * Découvrez l’histoire de la dernière tour du Château du Haut-Clairvaux, du XIe siècle, fortifiée par Richard cœur de Lion. La tour maîtresse, de 28 mètres de haut, domine un ensemble de 4 hectares et possède à son pied la chapelle castrale Notre-Dame des Vergers du XIIe siècle. Le pôle châtelain fait également l’objet de plusieurs campagnes de fouilles archéologiques qui ont permis de mettre à jour nombre d’éléments tels que des fossés, les fondations de plusieurs tours carrées et des contreforts massifs… C’est aussi notre histoire, à travers celle de nos ascendants, que nous découvrons. *

Dernière tour du château du Haut-Clairvaux du XIe siècle fortifiée par Richard Cœur de Lion. Tour maîtresse de 28 mètres de haut (point culminant du haut-Poitou), d’un ensemble de 4 hectares qui possède à son pied la chapelle castrale Notre-Dame-des-Vergers du XIIe siècle. Le pôle châtelain, site remarquable habité par les seigneurs angevins, fait également l’objet de plusieurs campagnes de fouilles archéologiques qui ont permis de mettre à jour nombre d’éléments tels que des fossés, les fondations de plusieurs tours carrées et de contreforts massifs… Mais aussi notre histoire à travers celle de nos ascendants.

