17 et 18 septembre Visite du donjon des Seigneurs de Faverges * Du haut de ses 31 mètres, le donjon domine Faverges depuis le 13e siècle. Gravir les 145 marches qui mènent à sa galerie, c’est partir à la découverte du château et de la ville, s’émouvoir sur un panorama à 360° s’ouvrant sur les montagnes, vallées et villages environnants. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 15h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

Dernière montée à 17 h 40.

Donjon des Seigneurs de Faverges 293 Chemin de la Vie Plaine, 74210 Faverges Faverges-Seythenex 74210 Faverges Haute-Savoie

Au milieu de la cour classée du Château de Faverges, se dresse fièrement l’impressionnant Donjon des Seigneurs restauré et inauguré en 2008.

Héritage du XIIIe siècle, il était un poste d’observation stratégique sur la vallée, entre les anciennes frontières du comté de Genève et celui de Savoie. Aujourd’hui, le Donjon Des Seigneurs et la cour dans laquelle il se trouve sont inscrits au patrimoine des Monuments Historiques. Pour atteindre son sommet, il vous faudra gravir les 145 marches pour découvrir une vue à 360° sur la ville de Faverges et ses alentours.

