Chaumont Donjon des Comtes de Champagne Chaumont, Haute-Marne Animations médiévales au donjon Donjon des Comtes de Champagne Chaumont Catégories d’évènement: Chaumont

Haute-Marne

Animations médiévales au donjon Donjon des Comtes de Champagne, 17 septembre 2021 10:00, Chaumont. Journée du patrimoine 2021 Donjon des Comtes de Champagne. Gratuit

17 – 19 septembre Animations médiévales au donjon * Découvrez le jardin médiéval, créé au pied du donjon de Chaumont par l’association Médiévalys. Des animations d’époque pour petits et grands permettront de découvrir cette page d’histoire de la ville. Un rallye pédestre historique relie le donjon, la Tour d’Arse (exposition de machines de guerre) et la Maison des Carmélites (exposition photos sur les graffitis du donjon). *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

*

Gratuit. Entrée libre.

Donjon des Comtes de Champagne Rue du Palais, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location34927387.jpg 07 86 26 99 64

Élevé sur un éperon naturel dominant la vallée de la Suize, le donjon est le seul vestige du château des Comtes de Champagne, berceau de la ville. Haute de 19 m, cette tour carrée a conservé son apparence médiévale avec une épaisseur de murs qui varie de 2,60 m à la base à 1,50 m au sommet. Le bossage des pierres dans la partie inférieure indique une datation tardive: deuxième moitié du XIIe siècle. À l’origine, ouvrage défensif construit par le seigneur du château, autrefois surmonté d’un hourd, il sert, par la suite, de prison jusqu’en 1886. De cette époque, subsistent des inscriptions gravées sur les murs. Le musée d’art et d’histoire de la ville de Chaumont se trouve à ses pieds. Il est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1926. L’association Médiévalys le remet en valeur par un jardin médiéval et prochainement la visite des salles.

Crédits : Sous licence libre Gratuit Sous licence libre

Détails Catégories d’évènement: Chaumont, Haute-Marne Autres Lieu Donjon des Comtes de Champagne Adresse Rue du Palais, 52000 Chaumont Ville Chaumont lieuville Donjon des Comtes de Champagne Chaumont