17 – 19 septembre Du néolithique jusqu’à nos jours, apprenez-en davantage sur les industries du pays chauvinois * Édifié au cours des XIIe et XIIIe siècles, le donjon de Gouzon abrite un espace muséal sur quatre niveaux dédié aux principales industries chauvinoises : la pierre et la céramique. L’archéologie industrielle s’intéresse à « l’artefact », objet façonné, témoin impartial de la civilisation qui le fit naître : de la coupe néolithique à l’ascenseur design de Sylvain Dubuisson (commande publique 1993), c’est un voyage original en pays chauvinois qui vous est ainsi conté. Sans omettre l’inoubliable panorama sur la vallée de la Vienne et ses alentours visible depuis la terrasse panoramique. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Tarif réduit : 3,50 € le billet jumelé avec le musée des Traditions populaires et d’Archéologie.

Donjon de Gouzon Place du Donjon, 86300 Chauvigny Chauvigny 86300 Vienne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location1925334.jpg?_ts=1622809148406 05 49 46 35 45 http://www.chauvigny-patrimoine.fr

Le donjon de Gouzon est l’un des cinq châteaux qui a été construit à Chauvigny au cours du Moyen Âge. Essentiellement conçu comme une tour de guet, la première construction du XIIe siècle a été agrandie au XIIIe siècle. Très altéré à la fin du XXe siècle, le donjon se présente sous la forme d’un quadrilatère de murs d’environ 20 mètres de hauteur, totalement vide et sans couverture. Il fut restauré et réhabilité pour abriter un musée : l’Espace d’archéologie industrielle.

Crédits : ©Photothèque des Musées de Chauvigny Tarif préférentiel ©Jochen Jahnke, sous licence Creative Commons

