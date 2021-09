Atelier pédagogique – Le verger provençal : planter peu et planter mieux Domaine Saint-Antonin, 18 septembre 2021 11:00, Jouques.

Journée du patrimoine 2021 Domaine Saint-Antonin. Gratuit

Samedi 18 septembre, 11h00

Atelier pédagogique – Le verger provençal : planter peu et planter mieux

Face au changement climatique, le pourtour méditerranéen est un espace à la fois fragile et plein de promesses. À l’occastion des Journées européennes du patrimoine, venez explorer les beautés et secrets du patrimoine naturel de Provence avec l’atelier « Le Jardin de Mamoune »,

consacré au verger provençal traditionnel. Vous apprendrez comment adapter les cultures au sol de Provence et quelles variétés sélectionner.

Mené par Elisabeth Chauvin, consultante en paysage, au Domaine Saint-Antonin.

samedi 18 septembre – 11h00 à 16h00

Entrée libre



Domaine Saint-Antonin route de Vauvenargues, 13490 Jouques Jouques 13490 Bouches-du-Rhône

Le Domaine Saint-Antonin appartient encore aujourd’hui aux descendants de Sébastien THUS, marchand de la ville de Jouques, dont le frère Annibal THUS, chanoine de l’église de Fréjus, lui en légua la propriété. Ce dernier l’avait acquis du sieur de PUYLOUBIER en 1636.

La façade de la bastide, orientée à l’est, fut reprise au XXe siècle par souci de symétrie et dotée d’une vaste terrasse ornée d’un bassin. Sur sa façade nord, subsiste en retrait une porte en plein cintre. La ferme est adossée à l’ouest. Sur la terrasse, de part et d’autre d’un bel escalier d’accès subsistent un pigeonnier (daté par inscription de 1643) et une chapelle consacrée, érigée par Annibal Thus dans le 2e quart du XVIIe. Ce pigeonnier isolé quadrangulaire est ceint d’un bandeau de pierres rectangulaires en saillie surmonté d’une rangée de carreaux vernissés multicolores.

L’histoire récente du Domaine Saint-Antonin est également liée à la tradition des crèches Provençales et leurs santons. En effet, Louise THUS (1899-1992), dont l’époux et médecin aixois, Émile SICARD contribua grandement à la préservation du patrimoine bâti et naturel du lieu, se fit connaître comme santonnière sous le nom de TOUN.

