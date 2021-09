Randan fait son cirque Domaine royal de Randan, 19 septembre 2021 14:00, Randan.

Journée du patrimoine 2021 Domaine royal de Randan. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 14h00

Randan fait son cirque

À l’occasion de son bicentenaire, le Domaine royal de Randan, paradis de verdure et d’histoires, ouvre ses portes aux artistes de cirque. Funambule, acrobates, jongleurs, musiciens, magicien, aériens et clown dessinent un paysage vivant fait de prouesses et de poésie. Des déambulations et des spectacles fixes vous seront proposés tout au long de l’après-midi. Entrée gratuite.

Félix Tampon, Auguste maître de cérémonie, orchestre cette GARDEN-CIRCUS hors norme. Le temps d’une après-midi, le cirque d’aujourd’hui fait étape au Domaine de Randan !

Directeur artistique et clown : Alain Reynaud

Pianiste roulant : Guilhem Fontes

Jongleur, dresseur : Vladimir Couprie & Alba

Magicien : Nicolas Rey

Jongleur, illusionniste : Nicolas Longshow

Funambule : Didier Pasquette

Danseurs, jongleurs : Diane Gossiome, Ricardo S. Mendes & Juri Bisegna

Acrobate à la corde volante : Vassiliki Rossillion

Production La Cascade, pôle national cirque Auvergne Rhône Alpes & Les Nouveaux Nez & Cie.

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

Domaine royal de Randan Place Adélaïde d’Orléans, 63310 Randan, Puy-de-Dome, Auvergne Rhône-Alpes Randan 63310 Puy-de-Dôme

Villégiature créée à partir de 1821 pour Louis-Philippe d’Orléans, futur roi des Français, et sa sœur Adélaïde d’Orléans. Dans un parc romantique de 100 hectares, les vestiges du château, l’aile des cuisines, la chapelle, l’orangerie et les dépendances témoignent des innovations technologiques de la première moitié du XIXe siècle et de la vie quotidienne de la famille d’Orléans, propriétaire des lieux jusqu’en 1958. Présentation de meubles et d’objets récemment restaurés ou acquis, provenant de collections du domaine. Exposition de l’exceptionnelle collection d’animaux naturalisés constituant le musée de la chasse de Ferdinand d’Orléans, dernier duc de Montpensier.

