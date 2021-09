Randan Domaine royal de Randan Puy-de-Dôme, Randan Visite guidée “Les lieux interdits du Domaine royal de Randan” Domaine royal de Randan Randan Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Visite guidée "Les lieux interdits du Domaine royal de Randan" Domaine royal de Randan, 18 septembre 2021 10:30, Randan

18 et 19 septembre Visite guidée “Les lieux interdits du Domaine royal de Randan” * Découvrez ce que l’on vous cache habituellement. Attention, ce n’est permis qu’une fois par an. *

samedi 18 septembre – 10h30 à 12h30

dimanche 19 septembre – 10h30 à 12h30

Sur inscription uniquement.

Domaine royal de Randan Place Adélaïde d’Orléans, 63310 Randan, Puy-de-Dome, Auvergne Rhône-Alpes Randan 63310 Puy-de-Dôme

Villégiature créée à partir de 1821 pour Louis-Philippe d’Orléans, futur roi des Français, et sa sœur Adélaïde d’Orléans. Dans un parc romantique de 100 hectares, les vestiges du château, l’aile des cuisines, la chapelle, l’orangerie et les dépendances témoignent des innovations technologiques de la première moitié du XIXe siècle et de la vie quotidienne de la famille d’Orléans, propriétaire des lieux jusqu’en 1958. Présentation de meubles et d’objets récemment restaurés ou acquis, provenant de collections du domaine. Exposition de l’exceptionnelle collection d’animaux naturalisés constituant le musée de la chasse de Ferdinand d’Orléans, dernier duc de Montpensier.

