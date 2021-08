Brangues Domaine Paul Claudel Brangues, Isère Spectacle au domaine Paul Claudel Domaine Paul Claudel Brangues Catégories d’évènement: Brangues

Isère

Spectacle au domaine Paul Claudel Domaine Paul Claudel, 18 septembre 2021 17:00, Brangues. Journée du patrimoine 2021 Domaine Paul Claudel. Tarif préférentiel|Tarif habituel http://www.claudel-stendhal.com

Samedi 18 septembre, 17h00 Spectacle au domaine Paul Claudel * Une chroniqueuse invite à son micro au grè d’une série radiophonique sur les couples créateurs, des artistes qui ont existé. Epoque, nationalité et arts se mélangent : Richard Burton, Serge Gainsbourg, Auguste Rodin, Francis Scott Fitzgerald… Ils ne viennent pas parler de leur oeuvre mais bien de celles de leur compagne artiste. *

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h30

*

15 euros ou 10 euros en tarif réduit sur justificatif

Domaine Paul Claudel 660, rue du Village 38510 Brangues Brangues 38510 Isère

https://cibul.s3.amazonaws.com/location91576239.jpg http://www.rencontres-brangues.fr

La première mention du château remonte à l’année 1351. La maison forte s’élève, alors, dans la partie septentrionale du château actuel. L’écrivain Paul Claudel en fait l’acquisition en 1927. À sa mort, en 1955, il sera enterré au fond du parc, conformément à son vœu. En raison de ses modifications et agrandissements successifs, l’édifice présente, aujourd’hui, un plan atypique en forme de « P ». Trois ailes dessinent une cour trapézoïdale cantonnée dans son angle nord-est par une tour ronde du 14e siècle. À l’intérieur, quelques éléments du mobilier rappellent la carrière de Paul Claudel en Chine, mais aussi à Prague ou à Bruxelles. Outre le château, sont disséminés plusieurs bâtiments de communs dans un parc composé de prés, sous-bois et verger, édifiés au 18e siècle.

Crédits : ABVL NRB Tarif préférentiel|Tarif habituel ® Libre de droits

Détails Heure : 17:00 - 18:30 Catégories d’évènement: Brangues, Isère Autres Lieu Domaine Paul Claudel Adresse 660, rue du Village 38510 Brangues Ville Brangues lieuville Domaine Paul Claudel Brangues