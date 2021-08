Brangues Domaine Paul Claudel Brangues, Isère Spectacle au domaine Paul Claudel Domaine Paul Claudel Brangues Catégories d’évènement: Brangues

18 et 19 septembre Spectacle au domaine Paul Claudel * “Des chansons pour la liberté, légalité, la paix, les femmes…” Ce concert est inspiré de l’expérience du confinement du printemps 2020 où partout dans le monde, aux balcons ou sur la toile, se sont répondus des airs et chansons de tout répertoire et de toutes époques : des choeurs d’opéra aux Négro spirituals, du rock philanthropique aux musiques actuelles…. *

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 17h00 à 18h30

15 euros, 10 euros sur justificatif

Domaine Paul Claudel 660, rue du Village 38510 Brangues Brangues 38510 Isère

La première mention du château remonte à l’année 1351. La maison forte s’élève, alors, dans la partie septentrionale du château actuel. L’écrivain Paul Claudel en fait l’acquisition en 1927. À sa mort, en 1955, il sera enterré au fond du parc, conformément à son vœu. En raison de ses modifications et agrandissements successifs, l’édifice présente, aujourd’hui, un plan atypique en forme de « P ». Trois ailes dessinent une cour trapézoïdale cantonnée dans son angle nord-est par une tour ronde du 14e siècle. À l’intérieur, quelques éléments du mobilier rappellent la carrière de Paul Claudel en Chine, mais aussi à Prague ou à Bruxelles. Outre le château, sont disséminés plusieurs bâtiments de communs dans un parc composé de prés, sous-bois et verger, édifiés au 18e siècle.

