Le projet photographique “The Prophecy” fut conçu en 2013 à Dakar pour refléter les conséquences d’une consommation excessive et les graves problèmes environnementaux auxquels est confronté le Sénégal :

“L’idée est née au Sénégal où, constatant le manque de civisme environnemental autour de moi, j’ai voulu raconter une histoire, un conte qui associerait animisme et écologie pour mieux parler aux coeurs et ainsi tenter de contribuer à l’éveil d’une conscience écologique chez les enfants.”

Des personnages composites, inspirés des mascarades d’Afrique de l’Ouest, émergent de nappes de pétrole, de décharges d’ordures et de paysages desséchés pour délivrer aux hommes un message de mise en garde et de responsabilisation.

Dans le prolongement de « The African Prophecy », l’objectif de Fabrice Monteiro est de diffuser le concept dans le monde entier et de créer une prophétie globale dans laquelle toutes les cultures et tous les continents seraient représentés:

“ Chaque fléau, chaque problème ne concerne pas uniquement le pays où il est traité mais bien l’humanité toute entière. En utilisant les croyances et les traditions de chacun, je cherche à bâtir des ponts entre tous pour une approche plus globale de ce défi inédit dans l’histoire de l’humanité. Les deux décennies à venir seront décisives. ”

FABRICE MONTEIRO – BELGIQUE (1972)

De père béninois et de mère belge, Fabrice Monteiro grandit au Bénin puis s’installe à Dakar, Sénégal, où il travaille. Sa rencontre avec le photographe new-yorkais Alfonse Pagano en 2007 marque ses débuts dans la photo.

Son travail se situe à l’intersection du photojournalisme, de la photographie de mode et du tableau vivant. Il fait du portrait son support de prédilection et aborde, dans chacune de ses séries, une problématique forte liée au continent Africain qu’il aborde à travers le prisme de l’identité.

En 1577, Catherine de Medicis offre à son écuyer, Jérôme de Gondi, un petit domaine de 13 arpents sur un coteau dominant la Seine. Vers 1640, la demeure des Gondi est entourée de jardins à l’italienne en terrasses avec fontaines, grottes et cascade.

Remanié par le financier Hervart à partir de 1655, le château est acheté en 1658 par Louis XIV pour son frère, Philippe, duc d’Orléans, dit Monsieur. Les architectes Antoine Le Pautre, puis Jules-Hardouin Mansart bâtissent le château entre 1670 et 1690. De 1660 à sa mort, André le Nôtre trace le dessin du parc et porte sa surface à près de 400 hectares. En 1785, Marie-Antoinette achète le domaine et commande aussitôt de grands travaux d’agrandissement du château à son architecte Richard Mique.

Après la Révolution, le palais, remanié par Percier et Fontaine pour Bonaparte, devient la résidence d’été de tous les souverains et l’un des sièges du pouvoir exécutif jusqu’à la chute de Napoléon III.

Le Palais de Saint-Cloud est incendié le 13 octobre 1870 lors de la guerre franco-prussienne. Symboles de l’Ancien Régime et de la royauté, les ruines sont rasées en 1892.

Le domaine national de Saint-Cloud est géré par le Centre des monuments nationaux, premier réseau culturel et touristique en France.

