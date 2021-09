Les coulisses des jeux d’eau Domaine national de Saint-Cloud – Pavillon des 24 jets, 19 septembre 2021 14:30, Saint-Cloud.

Dimanche 19 septembre, 14h30

Les coulisses des jeux d’eau

Le système hydraulique anime les jardins d’un divertissement éphémère, qui se découvre le temps d’une promenade. Au fil de la pente, l’eau chemine de bassins en fontaine pour jaillir à près de 30 mètres au Grand Jet et terminer sa course dans le bouillonnement de la Grande Cascade, point d’orgue du spectacle. La variété des effets d’eau, les sculptures ou les masques qui ornent les fontaines rappellent au promeneur qu’ils font partie d’une mise en scène de la majesté des jardins.

dimanche 19 septembre – 14h30 à 16h00

Domaine national de Saint-Cloud – Pavillon des 24 jets Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine

En 1577, Catherine de Medicis offre à son écuyer, Jérôme de Gondi, un petit domaine de 13 arpents sur un coteau dominant la Seine. Vers 1640, la demeure des Gondi est entourée de jardins à l’italienne en terrasses avec fontaines, grottes et cascade.

Remanié par le financier Hervart à partir de 1655, le château est acheté en 1658 par Louis XIV pour son frère, Philippe, duc d’Orléans, dit Monsieur. Les architectes Antoine Le Pautre, puis Jules-Hardouin Mansart bâtissent le château entre 1670 et 1690. De 1660 à sa mort, André le Nôtre trace le dessin du parc et porte sa surface à près de 400 hectares. En 1785, Marie-Antoinette achète le domaine et commande aussitôt de grands travaux d’agrandissement du château à son architecte Richard Mique.

Après la Révolution, le palais, remanié par Percier et Fontaine pour Bonaparte, devient la résidence d’été de tous les souverains et l’un des sièges du pouvoir exécutif jusqu’à la chute de Napoléon III.

Le Palais de Saint-Cloud est incendié le 13 octobre 1870 lors de la guerre franco-prussienne. Symboles de l’Ancien Régime et de la royauté, les ruines sont rasées en 1892.

Le domaine national de Saint-Cloud est géré par le Centre des monuments nationaux, premier réseau culturel et touristique en France.

