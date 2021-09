Atelier d’initiation à la sculpture sur tuffeau Domaine national de Chambord, 18 septembre 2021 10:00, Chambord.

Journée du patrimoine 2021 Domaine national de Chambord. Gratuit|Sur inscription

18 et 19 septembre

Atelier d’initiation à la sculpture sur tuffeau

Munis des outils traditionnels des tailleurs de pierre, ils reproduisent les gestes anciens pour recréer l’un des motifs caractéristiques du château (salamandre, F, fleur de lys, etc.) et repartent avec leur production.

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h00

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 12h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 11h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 12h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

Sur inscription le jour même au Point-info des JEP | Groupes limités à 12 participants



Domaine national de Chambord 41250 Chambord Chambord 41250 Loir-et-Cher

https://cibul.s3.amazonaws.com/location4026267.jpg 02 54 50 40 00 http://www.chambord.org

Château royal de la première Renaissance française, Chambord est le plus vaste et le plus fascinant château de la Vallée de la Loire, construit au cœur de l’un des plus grands parcs forestiers clos d’Europe. Commencée par François Ier en 1519, la construction du château est achevée en 1685 par Louis XIV. Il conserve aujourd’hui plus de 3 000 œuvres. Vous découvrirez ses cinq siècles d’histoire et toute la richesse de son architecture et de ses collections à travers une programmation culturelle variée. Tarif réduit pour l’entrée au château. Visites guidées et animations gratuites.

Crédits : © Domaine national de Chambord / Christelle Turpin Gratuit|Sur inscription Chambord